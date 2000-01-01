Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Теракт в HyperCacher: Продавцами оружия занялись вплотную | Фото: Википедия29.04 12:09   MIGnews.com

Теракт в HyperCacher: Продавцами оружия занялись вплотную

Французская прокуратура предъявила официальные обвинения трем гражданам страны, которых подозревают в вооружении братьев-террористов Саида и Шерифа Куаши, а также Амеди Кулибали – организаторов расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo, а захвата заложников в кошерном супермаркете Hyper Cacher в 2015 году.

Как сообщает AFP, ранее в ходе крупной операции, которую Управления по борьбе с терроризмом провело на севере страны и в Бельгии, были задержаны 13 человек. Среди них – бывший работник таможни и несколько подозреваемых в причастности к деятельности сети торговцев оружием в регионе.

Трем задержанным предъявлены обвинения в создании террористической группировки. Двоих из них поместили под стражу, в то время, как на счет третьего, который находится во временном заключении, решается вопрос: выпускать его до суда или нет.

Также были выданы ордера на арест еще двух человек, которых допросила бельгийская полиция. В самое ближайшее время их должны экстрадировать во Францию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:39
Израиль построит 15 000 единиц жилья в Восточном Иерусалиме
11:42
На больного раком пассажира British Airways надели наручники
11:19
Президент Черногории: благодаря НАТО есть гарантии
10:53
Северная Корея грозится "сурово наказать" Либермана
10:37
Три четверти сирийских беженцев осели в Германии
10:00
Молодой израильтянин запускает 2 маршрута к морю в шаббат
09:41
Чили: 16 землетрясений за два часа
09:26
Пассажирка в хиджабе пыталась оскальпировать светскую даму
08:51
Пес, мусор, вонючий араб: Пассажирка атакует водителя Эгед  
08:45
Озеро Шимона Переса в Димоне
07:52
Депутата Битана атаковали на рынке в Рамле. Видео
07:30
У дома президента Бразилии митингующие устроили беспорядки
07:12
В Индонезии издали фетву против браков с несовершеннолетними
06:32
Юлия Малиновская отстаивает права пожилых репатриантов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus