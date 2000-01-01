29.04 12:09 MIGnews.com

Теракт в HyperCacher: Продавцами оружия занялись вплотную

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Французская прокуратура предъявила официальные обвинения трем гражданам страны, которых подозревают в вооружении братьев-террористов Саида и Шерифа Куаши, а также Амеди Кулибали – организаторов расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo, а захвата заложников в кошерном супермаркете Hyper Cacher в 2015 году.Как сообщает AFP, ранее в ходе крупной операции, которую Управления по борьбе с терроризмом провело на севере страны и в Бельгии, были задержаны 13 человек. Среди них – бывший работник таможни и несколько подозреваемых в причастности к деятельности сети торговцев оружием в регионе.Трем задержанным предъявлены обвинения в создании террористической группировки. Двоих из них поместили под стражу, в то время, как на счет третьего, который находится во временном заключении, решается вопрос: выпускать его до суда или нет.Также были выданы ордера на арест еще двух человек, которых допросила бельгийская полиция. В самое ближайшее время их должны экстрадировать во Францию.