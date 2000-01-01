29.04 10:37 MIGnews.com

Три четверти сирийских беженцев осели в Германии

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Из 406 тысяч сирийских беженцев, которым европейские страны предоставили статус беженца в 2016 году, почти три четверти получили убежище в Германии. Такие данные, опубликованные на этой неделе Евростатом, отчетливо демонстрируют всю неравномерность распределения мигрантского бремени, которое легло на плечи членов Евросоюза.В то время как Германия приняла 295 тыс. из 406 тыс. сирийцев, которым в 2016 году было предоставлено убежище в ЕС, такие крупные страны, как Франция и Великобритания, не впустили и несколько тысяч. В частности, Соединенное Королевство предложило убежище 1 850 сирийцам - в 160 раз меньше, чем в Германии.На втором месте оказалась Швеция – она приняла 44 905 сирийских мигрантов.Германия также предложила убежище или субсидиарную помощь 75% от 66 тыс. иракцев и примерно 60% всех афганцев.Всего в 2016 году в ЕС было принято 710 тыс. положительных решений о предоставлении убежища. Из них 445 тыс. приняла Германия.Согласно статистике, 55% прошений подавались о предоставлении полного статуса беженца, 37% - о дополнительной защите, а 8% - о проживании по гуманитарным соображениям. Различие между этими тремя видами обращений в том, что определение статуса беженца и дополнительной защиты регламентируется законодательством ЕС, а гуманитарный статус предоставляется на основании местного законодательства.Впрочем, несмотря на правила ЕС об определении беженцев, существуют значительные различия в коэффициентах признания в разных странах содружества. Например, если Германия и Швеция предоставили убежище 69% просителям, Великобритания одобрила 32%, а Венгрия - только в 8% случаев.