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Германия приняла 3 из 4 сирийских беженцев | Фото: Ilias Bartolini/Flickr29.04 10:37   MIGnews.com

Три четверти сирийских беженцев осели в Германии

Из 406 тысяч сирийских беженцев, которым европейские страны предоставили статус беженца в 2016 году, почти три четверти получили убежище в Германии. Такие данные, опубликованные на этой неделе Евростатом, отчетливо демонстрируют всю неравномерность распределения мигрантского бремени, которое легло на плечи членов Евросоюза.

В то время как Германия приняла 295 тыс. из 406 тыс. сирийцев, которым в 2016 году было предоставлено убежище в ЕС, такие крупные страны, как Франция и Великобритания, не впустили и несколько тысяч. В частности, Соединенное Королевство предложило убежище 1 850 сирийцам - в 160 раз меньше, чем в Германии.

На втором месте оказалась Швеция – она приняла 44 905 сирийских мигрантов.

Германия также предложила убежище или субсидиарную помощь 75% от 66 тыс. иракцев и примерно 60% всех афганцев.

Всего в 2016 году в ЕС было принято 710 тыс. положительных решений о предоставлении убежища. Из них 445 тыс. приняла Германия.

Согласно статистике, 55% прошений подавались о предоставлении полного статуса беженца, 37% - о дополнительной защите, а 8% - о проживании по гуманитарным соображениям. Различие между этими тремя видами обращений в том, что определение статуса беженца и дополнительной защиты регламентируется законодательством ЕС, а гуманитарный статус предоставляется на основании местного законодательства.

Впрочем, несмотря на правила ЕС об определении беженцев, существуют значительные различия в коэффициентах признания в разных странах содружества. Например, если Германия и Швеция предоставили убежище 69% просителям, Великобритания одобрила 32%, а Венгрия - только в 8% случаев.
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