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Северная Корея запустила баллистическую ракету | Фото: U.S. Missile Defense Agency/Flickr29.04 01:14   MIGnews.com

Северная Корея запустила баллистическую ракету

Военное командование Северной Кореи произвело очередные испытания баллистической ракеты, такую информацию, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщило южнокорейское государственное агентство "Ренхап".

"Рано утром Северная Корея провела пуск неопознанной ракеты из района в провинции Южная Пхенан", - отмечается в сообщении.

На данный момент ни тип ракеты, ни дальность ее полета остаются неопределенными. Ведется анализ этих данных.

Неназванный официальный представитель США сообщил телекомпании CNN, что ракета упала в Японском море.
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