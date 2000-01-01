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29.03 09:57   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 26 арабов, подозреваемых в терроризме

Силы ЦАХАЛа задержали 26 арабов, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности. Подозреваемые были арестованы в ночь на 29 марта в Иудее и Самарии.

Израильские силы безопасности обнаружили оружие и боеприпасы (в том числе автомат М-16) в ходе антитеррористической операции в Хевроне.

Помимо этого силы ЦАХАЛа задержали двух палестинцев из южной части Газы после того, как они перелезли через заграждения на границе с Израилем.

У арабов с собой были ножи. Подозреваемых передали ШАБАКу для проведения следственных действий.
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