29.03 09:57 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 26 арабов, подозреваемых в терроризме

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Силы ЦАХАЛа задержали 26 арабов, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности. Подозреваемые были арестованы в ночь на 29 марта в Иудее и Самарии.Израильские силы безопасности обнаружили оружие и боеприпасы (в том числе автомат М-16) в ходе антитеррористической операции в Хевроне.Помимо этого силы ЦАХАЛа задержали двух палестинцев из южной части Газы после того, как они перелезли через заграждения на границе с Израилем.У арабов с собой были ножи. Подозреваемых передали ШАБАКу для проведения следственных действий.