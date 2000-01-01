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Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек 29.03 10:14   MIGnews.com

Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек

В тюрьме Валенсии (город на севере Венесуэлы, столица и крупнейший город штата Карабобо) заключенные устроили бунт, после которого возник пожар. По предварительным данным 68 человек стали жертвами пожара.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в Twitter сообщил, что прокуратура по причине жутких событий в штабе полиции Карабобо, были назначены четыре прокурора для выяснения обстоятельств трагических событий.



Местные СМИ пишут, что в пожаре погибли 78 человек. Как известно, возгорание произошло после начала бунта в момент посещения заключенных родственниками. Преступники взяли одного из посетителей в заложники и ранили его ножом.

В силу того, что власти не отреагировали на их требования, заключенные принялись жечь матрасы, после чего возник пожар. Многие жертвы, среди которых есть посетители, погибли от удушья.

Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек

Этот инцидент является одним из самых смертоносных в истории Венесуэлы, генпрокурор так подчеркнул серьезную ситуацию в тюрьмах страны, которые считаются одними из самых жестоких в регионе.
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