29.03 10:14 MIGnews.com

Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек

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В тюрьме Валенсии (город на севере Венесуэлы, столица и крупнейший город штата Карабобо) заключенные устроили бунт, после которого возник пожар. По предварительным данным 68 человек стали жертвами пожара.Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в Twitter сообщил, что прокуратура по причине жутких событий в штабе полиции Карабобо, были назначены четыре прокурора для выяснения обстоятельств трагических событий.Местные СМИ пишут, что в пожаре погибли 78 человек. Как известно, возгорание произошло после начала бунта в момент посещения заключенных родственниками. Преступники взяли одного из посетителей в заложники и ранили его ножом.В силу того, что власти не отреагировали на их требования, заключенные принялись жечь матрасы, после чего возник пожар. Многие жертвы, среди которых есть посетители, погибли от удушья.Этот инцидент является одним из самых смертоносных в истории Венесуэлы, генпрокурор так подчеркнул серьезную ситуацию в тюрьмах страны, которые считаются одними из самых жестоких в регионе.