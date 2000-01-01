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Оправдан бывший глава профсоюзов порта Ашдода | Фото:29.03 21:48   MIGnews.com

Оправдан бывший глава профсоюзов порта Ашдода

Сегодня окружной суд в Беэр-Шеве принял решение оправдать Алона Хасана, бывшего главу рабочего комитета служащих порта Ашдода.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Ynet.

По данным издания, суд также признал невиновным Давида Хасана, родственника Алона Хасана, и бывшего генерального директора порта Шуки Сагиса.

Напомним, что обвинение Хасану и пяти другим чиновникам было предъявлено еще два года назад. Им были инкриминированы получение взятки, требование взятки, обман общественного доверия служащего корпорации, шантаж с угрозами, получение прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, вступление в преступный сговор, отмывание денег, налоговые преступления.

По словам судьи Йоэля Идана, представленные обвинением доказательства вины по делу Хасана являются неубедительными и вызвали у него сомнения. Представитель фемиды также указал на то обстоятельство, что озвученные свидетелями обвинения версии разнятся и это дало основания усомниться в их достоверности.
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