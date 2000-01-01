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29.03 20:07   MIGnews.com

Камиль Абу Рокун назначен генерал-майором ЦАХАЛа

Сегодня в канцелярии начальника генерального штаба на военной базе "Кирия" состоялась торжественная церемония производства в звание генерал-майора нового координатора деятельности правительства на территориях – Камиля Абу Рокуна.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в церемонии приняли участие министр обороны Авигдор Либерман, начальник генштаба Гади Айзенкот, нынешний координатор деятельности правительства Йоав (Поли) Мордехай, члены форума генштаба.

"Поли, ты стал настоящим министерством иностранных дел. Ни на одной из прежних должностей я не сталкивался с человеком, который был бы настолько уважаем международным сообществом. Израиль многим тебе обязан", - заявил Либерман.

Глава оборонного ведомства пожелал Абу Рокону удачи на его новой должности, отметив, что он заступит на новый пост в непростое время, однако выразил уверенность, что новый начальник справится с задачей.

В ходе церемонии Гади Айзенкот также выразил уверенность в том, что Абу Рокон справиться со своими обязанностями.

"В Иудее и Самарии ЦАХАЛ является сувереном. Он должен не только бороться с террором, но и обеспечивать нормальную повседневную жизнь жителей", - начальник генштаба, добавив, что Мордехай досконально знал свое дело.

Абу Рокун выразил благодарность министру и начальнику генерального штаба, назначившим его на новую должность. "Как самый высокопоставленный представитель друзской общины в ЦАХАЛе я беру на себя дополнительную задачу – содействовать интеграции общины в армии", - добавил он.
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