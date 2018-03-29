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Фото: pixabay.com 29.03 19:32   MIGnews.com

Эксперты нашли встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов

Специалисты из антивирусной лаборатории "Доктор Веб" обнаружили в 45 моделях смартфонов вирусы, которые были в строены в их программное обеспечение еще на этапе производства. Об этом сообщил глава компании Борис Шаров в интервью РИА Новости.

По его словам, сотрудники компании решили провести полный анализ гаджетов в связи с многочисленными жалобами пользователей, которые пользуются их антивирусом.

"После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда никакой вирус не может попасть извне, а может быть только заложен на этапе производства", - приводит слова Шарова информагентство.

Вредоносные элементы нашли в нескольких моделях Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare.

Вирус мог скачивать на телефон "любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую", а также в автоматическом режиме отравлял все данные на ряд серверов.

Как оказалось, все смартфоны были китайского производства.
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