Эксперты нашли встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов
Специалисты из антивирусной лаборатории "Доктор Веб" обнаружили в 45 моделях смартфонов вирусы, которые были в строены в их программное обеспечение еще на этапе производства. Об этом сообщил глава компании Борис Шаров в интервью РИА Новости.
По его словам, сотрудники компании решили провести полный анализ гаджетов в связи с многочисленными жалобами пользователей, которые пользуются их антивирусом.
"После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда никакой вирус не может попасть извне, а может быть только заложен на этапе производства", - приводит слова Шарова информагентство.
Вредоносные элементы нашли в нескольких моделях Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare.
Вирус мог скачивать на телефон "любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую", а также в автоматическом режиме отравлял все данные на ряд серверов.
Как оказалось, все смартфоны были китайского производства.