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30.03 04:02   MIGnews.com

В Амазонии нашли следы ранее неведомых поселений

В Амазонии археологи обнаружили 81 ранее неведомое поселение, растянувшиеся на более 2,1 млн квадратных миль тропической местности в восьми странах, включая Перу, Эквадор и Бразилию. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что помимо поселений, исследователи открыли дороги и фермы. При этом эксперты в своем исследовании также указали, что в Амазонке есть еще более сотен других сел, которые ранее не были обнаружены.

Открытие, как подчеркивают археологи, заполняет разрыв в истории региона и дает дополнительные сведения о тех, кто ранее там проживал.
По данным ученых, до конца 1400-х и начала 1500-х годов, в этой части некогда проживали от 500 000 до 1 млн человек.

"Существует общее ошибочное представление о том, что Амазония – бесподобный ландшафт, дом разбросанных, кочевых общин. Это не так. Мы обнаружили, что некоторые поселения у больших рек являются намного большими, чем мы предполагали раньше, и эти люди повлияли на окружающую среду", сказал исследователь Джонас Грегорио де Соуза, археолог Эксетерского университета.

Следы ранее проживавших аборигенов на территории амазонских дождевых лесов удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам и личным опросам.

"Наши исследования показывают, что нам нужно переосмыслить историю Амазонки", - заключил соавтор исследования Хосе Ириарте.
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