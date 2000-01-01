29.03 19:07 MIGnews.com

МЧС: в "Зимней вишне" были закрыты все аварийные выходы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На момент прибытия пожарных к ТЦ "Зимняя вишня", все эвакуационные выходы кемеровского торгового центра были закрыты. Об этом заявил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.Спасатель также сообщил, что помимо закрытых экстренных выходов, в здании не работало аварийное освещение, и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.Также Бурсин рассказал, что время пожара в "Зимней вишня" находились баллоны с газом, которых пришлось выносить из здания и охлаждать. Один из них взорвался, признался спасатель.По его словам, когда его бригада приехала к ТЦ, их никто не встречал из администрации или службы охраны, чтобы сказать, есть ли внутри люди и сколько их."Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно", - сказал он, добавив, что в общей сложности его команда спасла 15 человек – 13 находились на крыше, один мужчина был найдем в коридоре четвертого этажа, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека и 76 пострадали. По версии Следственного комитета, возгорание в ТЦ "Зимняя вишня" произошло в результате замыкание электропроводки. Впоследствии следователи открыли уголовное дело по трем статьям - "Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследуемого дела силовики задержали пять человек - технического директора ТЦ Георгия Соболева, гендиректора Надежду Судденок, разработчика противопожарной системы Игоря Полозиненка, монтировавшего систему Александра Никитина, а также охранника, отключившего систему оповещения после сигнала о пожаре, Сергей Антюшин. Судденок и Антюшина уже заключили под стражу на два месяца.