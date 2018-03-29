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29.03 03:12   MIGnews.com

РПЦ хочет развить религиозный туризм в Иордании

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата ведет переговоры с Иорданией о сотрудничестве в области религиозного туризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на иорданское агентство Аммун.

По данным информагентства, стороны обсуждали возможность сотрудничества в сфере туризма, а также посещения исторических мест и паломничества к христианским святыням.

Также обсуждалась освещение святого места Аль-Махтас в российских церковных СМИ и на православном канале "Спас".

Отмечается, что Иордания положительно отнеслась к инициативе Московского патриархата, и выразила готовность отправить съемочную группу телеканала христианского телеканал для съемок религиозного документального фильма о святых местах.

Аль-Махтас – одного из священных мест для христиан. Считается, что именно в этой реке крестили Иисуса Христа. В 2015 году местность была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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