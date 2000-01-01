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Ортодокс собирал интимное видео, записанное в домах граждан | Фото:29.03 18:18   MIGnews.com

Ортодокс собирал интимное видео, записанное в домах граждан

Вчера в мировой суд Тель-Авива было передано обвинительное заключение по делу 42-летнего программиста Арнона Майсельса из поселка Эли, причастного к взлому систем видеонаблюдения в частных домах и в компаниях.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Ynet.

Согласно информации издания, ему инкриминируется незаконная слежка, кража личной информации, и вмешательство в личную жизнь граждан.

Издание уточняет, что подозреваемый был задержан две недели назад.

В пресс-службе полиции отметили, что, используя свои профессиональные навыки и опыт работы в сфере компьютерных технологий, взламывал системы видеонаблюдения в частных домах и таким образом получал доступ к записям с камер слежения.

По данным следствия, на протяжении 2017-2018 годов в его распоряжение попали видеозаписи сексуальных контактов десятков семей.

В прокуратуре подобные действия классифицируют как грубое вторжение в частную жизнь.

Срок предварительного тюремного заключения Майсельса продлен до конца судебного процесса. Подозреваемый, является отцом шести несовершеннолетних детей, категорически отвергает предъявленные ему обвинения.
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