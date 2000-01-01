СМИ: Дочь Сергея Скрипаля пошла на поправку

Пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом Юлия Скрипаль, пошла на поправку. Ее состояние больше не оценивается как критическое, сообщает Би-би-си.
При этом, по словам источников агентства Reuters, состояние ее отца – Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.
Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии отравили 4 марта в Солбери. По версии британского правительства, они были отравлены веществом из семейства "Новичок", который в 70-х разрабатывался в военных целях Советским Союзом. Лондон возлагает всю ответственность на Москву, однако в РФ отвергают все обвинения в свой адрес.