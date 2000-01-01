29.03 17:44 MIGnews.com

СМИ: Дочь Сергея Скрипаля пошла на поправку

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Пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом Юлия Скрипаль, пошла на поправку. Ее состояние больше не оценивается как критическое, сообщает Би-би-си.При этом, по словам источников агентства Reuters, состояние ее отца – Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным.Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии отравили 4 марта в Солбери. По версии британского правительства, они были отравлены веществом из семейства "Новичок", который в 70-х разрабатывался в военных целях Советским Союзом. Лондон возлагает всю ответственность на Москву, однако в РФ отвергают все обвинения в свой адрес.