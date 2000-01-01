Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пошел на поправку, в настоящее время он чувствует себя лучше.
Об этом в четверг, 29 марта сообщает офис главы правительства, передает Arutz Sheva.
По словам личного врача премьер-министра Германа Цви Берковича, две недели назад глава правительства слишком рано вышел на работу, не соблюдая постельный режим, необходимый для выздоровления от острой ангины. Доктор отметил, что проявившиеся симптомы повторного ОРЗ резко ухудшили его состояние.
В связи с этим он настоятельно рекомендовал Нетаниягу дополнительное количество дней отдыха.
Напомним, ночью 27 марта Нетаньяху с высокой температурой был срочно доставлен в иерусалимскую больницу "Хадаса Эйн Керем".
После серии тестов в больнице премьер-министр был отпущен домой.
"Спасибо всем за вашу заботу! Я еду домой, я уверен, что маленький отдых и горячий суп разрешат что-то. Спокойной ночи", - сказал глава правительства, покидая больницу.