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Скриншот с видео 29.03 18:08   MIGnews.com

Telegram частично возобновил работу

Telegram Inc практически удалось восстановить работу мессенджера. Об этом сообщается в Twitter сервиса.

Отмечается, что неполадки в работе Telegramа удалось прекратить на территории Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки. Но при этом в работе сервиса в Иране все еще есть неполадки. Разработчики рекомендуют пользователям этой страны немного подождать.

По данным Downdetector, – сервиса, отслеживающего работу интернет-ресурсов -, сложности с соединением с сервером испытали 44% пользователей Telegram. Еще у 34%есть проблемы с получением и отправкой сообщений, 21% - не могут войти в мессенджер.

По словам основателя и главы компании, Павла Дурова, неполадки в Telegram вследствие отключения электричества, которое подавалось к серверам мессенджера в Европе.

Прошлый сбой в Telegramе произошел в конце февраля. Тогда мессенджер практически прекратил работать в странах западной Европы.
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