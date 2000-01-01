29.03 18:08 MIGnews.com

Telegram частично возобновил работу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Telegram Inc практически удалось восстановить работу мессенджера. Об этом сообщается в Twitter сервиса.Отмечается, что неполадки в работе Telegramа удалось прекратить на территории Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки. Но при этом в работе сервиса в Иране все еще есть неполадки. Разработчики рекомендуют пользователям этой страны немного подождать.По данным Downdetector, – сервиса, отслеживающего работу интернет-ресурсов -, сложности с соединением с сервером испытали 44% пользователей Telegram. Еще у 34%есть проблемы с получением и отправкой сообщений, 21% - не могут войти в мессенджер.По словам основателя и главы компании, Павла Дурова, неполадки в Telegram вследствие отключения электричества, которое подавалось к серверам мессенджера в Европе.Прошлый сбой в Telegramе произошел в конце февраля. Тогда мессенджер практически прекратил работать в странах западной Европы.