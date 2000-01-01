СМИ: два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране
В марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране.
Об этом в четверг, 29 марта сообщает сайт кувейтского издания "Аль-Джарида" со ссылкой на собственный информированный источник.
По данным издания, самолеты пролетели в небе над Сирией и Ираком и остались незамеченными. Затем они вторглись в воздушное пространство Ирана и осуществили сбор данных в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз.
F-35 пролетели над вероятными ядерными объектами, уточняет издание.
Издание отмечает, что неизвестно была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, упоминая о недавних совместных американо-израильских учениях "Можжевеловая кобра".
В ЦАХАЛе не комментируют эту публикацию.
Ранее, сайт Walla опубликовал сведения о том, что истребитель F-35 "Адир" провел первую боевую операцию. Подробности этой операции не разглашались.