Предъявлено обвинение террористу, убившему Итамара Бен-Галя

Прокуратура Центрального округа подала 29 марта обвинительное заключение против 19-летнего Абеда аль-Карима Аделя Асси, убившего в начале февраля 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя на перекрестке Ариэль.
Согласно обвинительному заключению, террорист предумышленно напал на религиозного еврея с целью убийства.
Намерение совершить нападение на националистической почве у Асси возникло после спора, произошедшего между ним с солдатом ЦАХАЛа на перекрестке Ариэль за несколько дней до теракта.
Для осуществления задуманного он купил два ножа в контролируемом ПА городе Шхем в день нападения, после чего поехал в Ариэль и увидел раввина Бен-Галя, стоявшего у обочины дороги.
Офицер ЦАХАЛа, ставший свидетелем нападения, попытался сбить террориста автомобилем. Нападавший легко пострадал, однако сумел скрыться с места происшествия. Тем временем раввин Бен-Галь скончался от полученных ран.
Террорист был пойман лишь 18 марта – через полтора месяца после убивства.
На допросе задержанный сознался в убийстве. Помимо этого еще до задержания он опубликовал в Facebook пост, в котором взял на себя ответственность за теракт.
Прокуратура намерена требовать пожизненное заключение для террориста, а также подала ходатайство о содержании его под стражей до вынесения приговора.