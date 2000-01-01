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Предъявлено обвинение террористу, убившему Итамара Бен-Галя | Фото:29.03 16:25   MIGnews.com

Предъявлено обвинение террористу, убившему Итамара Бен-Галя

Прокуратура Центрального округа подала 29 марта обвинительное заключение против 19-летнего Абеда аль-Карима Аделя Асси, убившего в начале февраля 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя на перекрестке Ариэль.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Ynet.

Согласно обвинительному заключению, террорист предумышленно напал на религиозного еврея с целью убийства.

Намерение совершить нападение на националистической почве у Асси возникло после спора, произошедшего между ним с солдатом ЦАХАЛа на перекрестке Ариэль за несколько дней до теракта.

Для осуществления задуманного он купил два ножа в контролируемом ПА городе Шхем в день нападения, после чего поехал в Ариэль и увидел раввина Бен-Галя, стоявшего у обочины дороги.

Офицер ЦАХАЛа, ставший свидетелем нападения, попытался сбить террориста автомобилем. Нападавший легко пострадал, однако сумел скрыться с места происшествия. Тем временем раввин Бен-Галь скончался от полученных ран.

Террорист был пойман лишь 18 марта – через полтора месяца после убивства.

На допросе задержанный сознался в убийстве. Помимо этого еще до задержания он опубликовал в Facebook пост, в котором взял на себя ответственность за теракт.

Прокуратура намерена требовать пожизненное заключение для террориста, а также подала ходатайство о содержании его под стражей до вынесения приговора.
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