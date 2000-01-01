В Беэр-Шеве ищут арабского террориста

По данным издания, в данный момент правоохранители ведут розыск террориста. В воздух подняты вертолеты.
В пресс-службе полиции не сообщили о характере угрозы, но в сообщениях массовой информации указывалось, что есть опасения, что подозреваемый террорист находится в городе с планами совершения нападения.
Полиция просит граждан проявить бдительность и сообщать обо всех чрезвычайных происшествиях.
В 15:41 пресс-служба полиции сообщила о задержании водителя автомобиля, доставившего предполагаемого террориста к ТЦ "Биг".
В настоящее время в квартал, в котором расположен ТЦ, находятся крупные силы полиции, на ряде улиц установлены мобильные полицейские блокпосты.
Примерно в 15:30 поступило сообщение о задержании главного подозреваемого.
Отметим, что данное предупреждение наступило через несколько часов после того, как два палестинца, вооруженные холодным оружием преодолели заградительный забор на границе с сектором Газа.
Вчера стало известно, что Израиль закрывается от палестинцев на период Песаха. Это сообщение вызвало резкий рост количества палестинцев, желающих попасть в Еврейское Государство.
Хотя палестинцы из сектора Газа регулярно проникают в Израиль, в последние дни наблюдается всплеск этих нарушений.
Напомним, вчера было зафиксировано два случая пересечения палестинцами разделительного забора с Израилем.
Ранее сообщалось о задержании палестинских боевиков в 20 километрах от разделительных сооружений, в районе военной базы "Цеэлим", расположенной в пределах регионального совета Эшколь.
Накануне задержания в секторе Газа состоялись учения боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", в ходе которых отрабатывался захват в заложники израильских военнослужащих и гражданских лиц.