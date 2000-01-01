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В Беэр-Шеве ищут арабского террориста | Фото:29.03 15:39   MIGnews.com

В Беэр-Шеве ищут арабского террориста

Сегодня полиция сообщила о повышении готовности своих сил в Беэр-Шеве в связи с подозрением на инцидент в сфере безопасности.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в данный момент правоохранители ведут розыск террориста. В воздух подняты вертолеты.

В пресс-службе полиции не сообщили о характере угрозы, но в сообщениях массовой информации указывалось, что есть опасения, что подозреваемый террорист находится в городе с планами совершения нападения.

Полиция просит граждан проявить бдительность и сообщать обо всех чрезвычайных происшествиях.

В 15:41 пресс-служба полиции сообщила о задержании водителя автомобиля, доставившего предполагаемого террориста к ТЦ "Биг".

В настоящее время в квартал, в котором расположен ТЦ, находятся крупные силы полиции, на ряде улиц установлены мобильные полицейские блокпосты.

Примерно в 15:30 поступило сообщение о задержании главного подозреваемого.

Отметим, что данное предупреждение наступило через несколько часов после того, как два палестинца, вооруженные холодным оружием преодолели заградительный забор на границе с сектором Газа.

Вчера стало известно, что Израиль закрывается от палестинцев на период Песаха. Это сообщение вызвало резкий рост количества палестинцев, желающих попасть в Еврейское Государство.

Хотя палестинцы из сектора Газа регулярно проникают в Израиль, в последние дни наблюдается всплеск этих нарушений.

Напомним, вчера было зафиксировано два случая пересечения палестинцами разделительного забора с Израилем.

Ранее сообщалось о задержании палестинских боевиков в 20 километрах от разделительных сооружений, в районе военной базы "Цеэлим", расположенной в пределах регионального совета Эшколь.

Накануне задержания в секторе Газа состоялись учения боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", в ходе которых отрабатывался захват в заложники израильских военнослужащих и гражданских лиц.

Информация будет обновляться по мере поступления.
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