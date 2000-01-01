29.03 14:38 MIGnews.com

Задержан террорист, пытавшийся задавить солдат в Гренобле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французская жандармерия арестовала обитателя города Гренобль, утром 29 марта пытавшегося задавить группу солдат на пробежке.Водитель автомобиля пытался сбить группу солдат, делавших утреннюю пробежку вдоль шоссе.Солдаты во время отреагировали и успели прыгнуть в придорожную канаву.По предварительной информации, наезд пытались совершить на угнанном Пежо 201.Ночью в Гренобле появились граффити, проклинающие подполковника жандармерии Арно Бельтама, погибшего в результате теракта Каркассонне, и прославляющие организовавшего атаку Руадана Лакдима.