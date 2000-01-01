Ограбление в Хаттон-Гарден на £13.7 млн: новый арест
На днях был арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в ювелирном квартале Лондона Хаттон-Гарден. Сообщается, что подозреваемому мужчине 57 лет.
Представитель полиции рассказал, в ходе обыска в Ислингтоне у него было найдено и конфисковано несколько украденных из хранилища предметов.
Сейчас грабитель находится под стражей в полицейском участке на севере Лондона, пишет bbc.
Как известно, три года назад воры взломали депозитарий и унесли драгоценности стоимостью 13,7 млн фунтов (примерно $20 млн).
Это преступление по праву стало крупнейшим ограблением в истории Англии.
Два года назад шестерку участников признали виновными в ограблении, им дали от 6 до 7 лет тюрьмы. Джон "Кенни" Коллинз, Даниэль Джонс, Терри Перкинс и Брайан Ридер, Карл Вуд, Уильям Линкольн, Хью Дойл (всем им от 60 до 80 лет).