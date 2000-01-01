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Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433 29.03 13:15   MIGnews.com

Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433

Полиция арестовала 48-летнего жителя Тель-Авива, выдававшего себя за следователя управления по борьбе с коррупцией Лахав 433.

Арестованный звонил лицам, замешанным в “деле 4000” (дело Безек), выдавал себя за следователя Лахав 433 и давал им ложную информацию о ходе расследования, а также сообщал, что в его распоряжении есть оправдывающие их материалы.

Лица, получившие подобного рода звонки, обратились в департамент внутренних расследований полиции. После этого мужчина был задержан.

Обвиняемого уже задерживали раньше за мошенничество.
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