Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433
Полиция арестовала 48-летнего жителя Тель-Авива, выдававшего себя за следователя управления по борьбе с коррупцией Лахав 433.
Арестованный звонил лицам, замешанным в “деле 4000” (дело Безек), выдавал себя за следователя Лахав 433 и давал им ложную информацию о ходе расследования, а также сообщал, что в его распоряжении есть оправдывающие их материалы.
Лица, получившие подобного рода звонки, обратились в департамент внутренних расследований полиции. После этого мужчина был задержан.
Обвиняемого уже задерживали раньше за мошенничество.