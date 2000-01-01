30.03 01:23 MIGnews.com
В США жестокий преступник скрылся от полиции на такси
Полиция Нью-Йорка (США) разыскивает мужчину, который сбежал прямо перед депортацией из страны. Об этом сообщает издание The Independent.
Инцидент произошел вечером 27 марта в международном аэропорту Джона Кеннеди. Отмечается, что после того, как сотрудники полиции сняли с подозреваемого наручники, тот сбежал от них.
Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что преступник уехал с территории воздушной гавани на такси.
Каким образом заключенному удалось убежать от полиции неизвестно.
Представитель правоохранительных органов сообщил, что мужчина прилетел в аэропорт одним рейсом и ожидал другого. По каким-то причинам за это время его не поместили за решетку.
Известно, что ранее мужчину арестовали по обвинению в хранении оружия.
В протоколах его характеризовали как жесткого. Куда именно его должны были депортировать и за что, издание не уточняет.
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