30.03 01:23 MIGnews.com

В США жестокий преступник скрылся от полиции на такси

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Полиция Нью-Йорка (США) разыскивает мужчину, который сбежал прямо перед депортацией из страны. Об этом сообщает издание The Independent.Инцидент произошел вечером 27 марта в международном аэропорту Джона Кеннеди. Отмечается, что после того, как сотрудники полиции сняли с подозреваемого наручники, тот сбежал от них.Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что преступник уехал с территории воздушной гавани на такси.Каким образом заключенному удалось убежать от полиции неизвестно.Представитель правоохранительных органов сообщил, что мужчина прилетел в аэропорт одним рейсом и ожидал другого. По каким-то причинам за это время его не поместили за решетку.Известно, что ранее мужчину арестовали по обвинению в хранении оружия.В протоколах его характеризовали как жесткого. Куда именно его должны были депортировать и за что, издание не уточняет.