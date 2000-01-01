Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле
Французская полиция разыскивает автомобиль, на котором была совершена попытка автомобильного теракта против группы французских десантников в районе Гренобля.
Водитель автомобиля пытался сбить группу десантников, делавших утреннюю пробежку вдоль шоссе.
Солдаты во время отреагировали и успели прыгнуть в придорожную канаву.
24 марта такая же попытка была предпринята в Кастре. Водителя арестовали через несколько часов. Он утверждал, что "заснул" за рулем. Прокуратура требовала для него 10 месяцев тюрьмы, судья дал четыре - несмотря на то, что у обвиняемого не было прав, страховки и он ранее привлекался к ответсвенности за ношение оружия.