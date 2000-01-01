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Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле 29.03 11:44   MIGnews.com

Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле

Французская полиция разыскивает автомобиль, на котором была совершена попытка автомобильного теракта против группы французских десантников в районе Гренобля.

Водитель автомобиля пытался сбить группу десантников, делавших утреннюю пробежку вдоль шоссе.

Солдаты во время отреагировали и успели прыгнуть в придорожную канаву.

24 марта такая же попытка была предпринята в Кастре. Водителя арестовали через несколько часов. Он утверждал, что "заснул" за рулем. Прокуратура требовала для него 10 месяцев тюрьмы, судья дал четыре - несмотря на то, что у обвиняемого не было прав, страховки и он ранее привлекался к ответсвенности за ношение оружия.
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