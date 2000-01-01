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В теле питона нашли пропавшего индонезийца | Фото: Thinkstock29.03 22:38   MIGnews.com

В теле питона нашли пропавшего индонезийца

В теле семиметрового питона жители индонезийской деревни обнаружили своего односельчанина, который ранее пропал без вести.

Как сообщает Daily Mail, 25-летний Акбара Салубиро ушел собирать урожай пальмового масла и не вернулся. Его друзья и родственники после исчезновения организовали поиски.

Неподалеку от дома Салубиро они обнаружили огромного питона. Разрезав брюхо, односельчане обнаружили своего пропавшего друга.
Отметим, что питон сначала душит свою жертву, а затем глотает.




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