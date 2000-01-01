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На Камчатке объявили угрозу цунами | Фото: Thinkstock29.03 08:07   MIGnews.com

На Камчатке объявили угрозу цунами

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане неподалеку от поселка Усть-Камчатск на Камчатке. В населенном пункте событие ощущалось силой до 5 баллов, объявлена угроза цунами. Об этом сообщили в дежурной службе сейсмостанции "Петропавловск".

"В результате землетрясение, произошедшего в акватории, объявлена угроза цунами", – сказал представитель сейсмостанции.

Землетрясение было зафиксировано в 16:09 по местному времени (07:09 мск). По предварительным данным жертв и разрушений нет.

В Сахалинском центре цунами отметили, что в результате землетрясение возможно локальное цунами высотой до 1,5 метра. До Северо-Курильска (остров Парамушир) волна может дойти через два часа.
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