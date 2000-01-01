29.03 21:09 MIGnews.com

Назван новый глава Совета национальной безопасности Израиля

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Руководитель контртеррористического бюро Совета национальной безопасности Израиля Эйтан Бен-Давид был повышен до главы совета. Об этом стало известно на следующий день после того, как временный глава Совета национальной безопасности Яаков Нагель заявил, что он уходит в отставку.В прошлом году премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил назначить Нагеля постоянным начальником Совета, но из личных причин тот отказался.Перед тем, как возглавить контртеррористическое подразделение, которым он руководил в течение 5 лет, 54-летний Эйтан Бен-Давид 26 лет служил в ШАБАКе, занимав широкий перечень должностей. Также работал начальником безопасности авиакомпании "Эль-Аль".