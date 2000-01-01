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В Ираке уничтожен `министр здравоохранения` ISIS | Фото: Thinkstock29.03 20:33   MIGnews.com

В Ираке уничтожен "министр здравоохранения" ISIS

Подразделение федеральная полиция Ирака уничтожило в городе Мосул Сайдуллу Абу Шуаиба - так называемого министра здравоохранения террористической группировки ISIS. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria, ссылаясь на опубликованное 29 марта заявление командующего федеральной полицией, генерала Раеда Шакера Джаудата.

"Федеральная полиция сегодня уничтожила министра здравоохранения "Исламского государства" Сайдуллу Абу Шуаиба", - говорится в заявлении.

Как отмечается, боевик был ликвидирован в своем автомобиле вместе вместе с охраной возле республиканской больницы в "старом квартале" Мосула.

По словам Джаудата, операция по ликвидации террориста проводилась в соответствии с точными разведданными.

Ранее он сообщил, что с начала операции по освобождению иракского форпоста группировки были освобождены 330 квадратных километров Мосула, захвачены 62 военных объекта ISIS и эвакуированы 25 тысяч беженцев.
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