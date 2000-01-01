29.03 19:26 MIGnews.com

Скандал в "Эгед": водитель выкинул инвалида из автобуса

בעקבות התיעוד של התנהגות הנהג, אגד החליטה להשעות אותו ליומיים, עד להשלמת הבירור. @LiorKenan עם הפרטים >> https://t.co/T9BbocABtH pic.twitter.com/OBp8UuAMag — חדשות 10 (@news10) 29 марта 2017 г.

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Руководство автобусной компании "Эгед" расследует инцидент, произошедший на маршруте 83, водитель которого силой заставил высадиться пассажира с синдромом Дауна. Инцидент произошел 28 марта на центральной автобусной станции Ришон-ле-Циона. Видеозапись произошедшего быстро облетела в израильском сегменте интернета.В "Эгед" уже прокомментировали сложившуюся ситуацию, заверив, что водителя допросили комитетом управления."Пассажир-безбилетник просился проехать бесплатно, водитель отказал ему. Обстоятельства происшествия изучаются", - заявили в компании.Очевидцы подтверждают, что у мужчины не было при себе денег, но, даже когда кто-то согласился заплатить за него, водитель, все равно, отказался ехать, указав ему дожидаться следующего автобуса. На видеозаписи видно, как униженный израильтянин плачет."Водитель остановился, создав огромную пробку. Он взял бедолагу и силой выставил его из автобуса. Люди говорили ему, что сами будут за него в ответе, что будут стоять рядом с ним, но водитель буквально выкинул его… так ли должен себя вести общественный работник? Безобразие", - пишет в Facebook очевидица случившегося.