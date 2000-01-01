Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Скандал в `Эгед`: водитель выкинул инвалида из автобуса 29.03 19:26   MIGnews.com

Скандал в "Эгед": водитель выкинул инвалида из автобуса

Руководство автобусной компании "Эгед" расследует инцидент, произошедший на маршруте 83, водитель которого силой заставил высадиться пассажира с синдромом Дауна. Инцидент произошел 28 марта на центральной автобусной станции Ришон-ле-Циона. Видеозапись произошедшего быстро облетела в израильском сегменте интернета.




В "Эгед" уже прокомментировали сложившуюся ситуацию, заверив, что водителя допросили комитетом управления.

"Пассажир-безбилетник просился проехать бесплатно, водитель отказал ему. Обстоятельства происшествия изучаются", - заявили в компании.

Очевидцы подтверждают, что у мужчины не было при себе денег, но, даже когда кто-то согласился заплатить за него, водитель, все равно, отказался ехать, указав ему дожидаться следующего автобуса. На видеозаписи видно, как униженный израильтянин плачет.

"Водитель остановился, создав огромную пробку. Он взял бедолагу и силой выставил его из автобуса. Люди говорили ему, что сами будут за него в ответе, что будут стоять рядом с ним, но водитель буквально выкинул его… так ли должен себя вести общественный работник? Безобразие", - пишет в Facebook очевидица случившегося.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:45
С 11 июля: рабочая неделя короче на час
19:15
Сильный шекель: Израильтяне активно покупают за границей
18:54
Махмуд Ахмадинежад предсказал крах США
18:36
Банк Израиля против урезания налогов
18:07
Wizz Air начал полеты по еще трем направлениям из Израиля
17:56
Ангела Меркель назвала условия для своей отставки
17:29
Арье Дери приглашает Герцога в правительство
17:11
Израиль: спрос на жилье падает
16:59
Президент Ливана упал на пол на саммите Арабской лиги. Видео  
16:18
Десятки тысяч израильтян наказаны за использование смартфона
16:17
В Старом городе предотвращен теракт. Террористка убита
15:50
"Без Палестины не может быть мира на Ближнем Востоке"
15:42
Тверия: убийца шел с головой жены, держа ее как каску
15:12
В Украине продали с молотка памятник Ленину
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus