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Тверия: убийца шел с головой жены, держа ее как каску 29.03 15:42   MIGnews.com

Тверия: убийца шел с головой жены, держа ее как каску

Израильская пресса публикует шокирующие подробности жестокого убийства женщины в Тверии.

Один из очевидцев произошедшего, сантехник Виссам Даравши, работавший в соседнем доме, рассказывает: "Я думал, что он идет ко мне с головой куклы в руках. Он сказал мне: позвони пожарным, моя квартира горит, не могу потушить. Я дал ему телефон, но он сказал: ты звони. Он держал голову под мышкой, как каску, я сначала не понял, что это. Я спросил его, откуда кровь. Я сказал, что позвоню в полицию. Он весь трясся. Пытался поджечь голову, но не мог зажечь спичку. Когда приехала полиция, он просто протянул руки в наручники. Он ничего не говорил”.




Жертва - репатриантка из Молдовы, принявшая иудаизм. Она прожила с мужем 10 лет. Недавно они развелись. Женщина говорила, что она обеспокоена его поведением. Вчера она пыталась дозвониться нескольким подругам на работе, но они были заняты и не ответили. Женщина работала воспитательницей в детском саду. Бывший муж был бездомным и состоял на психиатрическом учете.
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