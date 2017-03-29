29.03 15:42 MIGnews.com

Тверия: убийца шел с головой жены, держа ее как каску

תיעוד מזירת הרצח בטבריה: גופת אישה נמצאה כשהיא כרותת ראש ושרופה. בעלה לשעבר נעצר על ידי המשטרה pic.twitter.com/Hqk89isDzG — חדשות 10 (@news10) March 29, 2017

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