29.03 13:57 MIGnews.com

Reuters: 4 члена Аль-Каиды убиты в ходе авиаудара в Йемене

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По меньшей мере, четыре подозреваемых члена террористической группировки "Аль-Каида" были убиты во время авиаудара, очевидно нанесенного американским беспилотником по транспортному средству в Йемене.Об этом сообщили местные жители в среду, 29 марта.По словам очевидцев, атака с воздуха произошла в провинции Абьян около полуночи во вторник,28 марта. Автомобиль боевиков был сожжен дотла, внутри машины было 4 обгорелых тела.Также жители сообщили, что слышали ракетные выстрелы в районе Вади-Насели (провинция Абьян). Там якобы был один из объектов Аль-Каиды. Однако точное число жертв неизвестно.Отметим, что провинция Абьян – одна из нескольких провинций в Йемене, где действуют боевики "Аль-Каиды", там же расположен и местный филиал группировки.