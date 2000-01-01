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Германия вынесла приговор пакистанскому шпиону | Фото: Thinkstock29.03 13:29   MIGnews.com

Германия вынесла приговор пакистанскому шпиону

Немецкий суд приговорил 31-летнего пакистанца к четырем годам и трем месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже за еврейскими и израильскими объектами для Ирана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным издания, Хайдер Сайед Мустафа предстал перед судом в Берлине по делу о сборе обширных материалов о бывшем руководителе Немецко-израильской ассоциации, а также о франко-израильском профессоре из экономического университета в Париже.

Пакистанец отказался давать показания во время суда.

Мустафа приехал в Германию в 2012 году для учебы в Бременском университете на факультете инженерии. Он получил более 2000 евро за свой шпионаж: съемки сотен фотографий и подготовку презентаций о потенциальных мишенях, как сообщает AP.
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