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Бультерьер растерзал хозяина во время съемок программы | Фото: Thinkstock29.03 12:57   MIGnews.com

Бультерьер растерзал хозяина во время интервью

В британской столице стаффордширский бультерьер набросился на своего хозяина, когда тот давал интервью журналистам телеканала BBC TV в рамках съемки документального фильма.

Инцидент произошел в северной части Лондона. Как пишет Daily Mail, собака несколько раз напала на владельца, нанеся ему серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Отмечается, что 41-летний Марио Перивоитос скончался от гиповолемического шока. Погибший был выходцем из Кипра.
Собаку поместили в приют. На данный момент принимается решение о ее усыплении.

Сотрудники полиции отмечают, что стаффордширский бультерьер не входит в Акт об опасных собаках в рамках кинологического законодательства Великобритании. Согласно этому закону запрещено заводить определенные породы на территории страны без разрешения суда.
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