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Суд в Иерусалиме постановил, что отец не насиловал дочь 29.03 11:43   MIGnews.com

Суд в Иерусалиме постановил, что отец не насиловал дочь

Окружной суд Иерусалима признал невиновным отца из Иерусалима, обвиненного в том, что на протяжении многих лет насиловал дочь.

Отец пять лет назад подал жалобу в полицию. В ней он обвинил свою 22-летнюю дочь и ее мать, свою бывшую жену в том, что те на него напали.

Дочь подала ответное заявление, в котором обвинила отца в том, что тот ее насиловал четыре года, начиная с возраста 12лет.

В 2015 году отцу было предъявлено обвинение в изнасилованиях.

Сегодня окружной суд постановил, что нет достаточных оснований для того, чтобы подозревать отца в изнасилованиях, поскольку в версии событий дочери содержатся существенные противоречия, и есть основания полагать, что она согласовала свои показания с матерью.

Адвокат подсудимого по окончании суда заявил: “Я рад, что пять лет пыток закончились. Я счастлив, что свершилось правосудие, вердикт - часть войны против фальшивых обвинений”.
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