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www.volyn24.com 29.03 12:42   MIGnews.com

На Украине обстреляли из гранатомета консульство Польши

Неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском городе Луцк. Об этом сообщает местное издание "Волынь 24".

Нападение произошло около 00.30 (совпадает с мск). Сейчас территорию консульства окружили патрульные, в помещении работают сотрудники СБУ и полиции.

По данным украинских СМИ, силовики изъяли на месте ЧП остатки от РПГ-22. Преступники стреляли с заднего двора и попали в окно последнего этажа, на момент взрыва в помещении никого не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "теракт".

Отмечается, что помещение консульства не работает, хотя сюда приходят люди, чтобы подать документы на визу.

После инцидента МИД Польши вызвал украинского посла Андрея Дещицу. Кроме того, польское посольство в Киеве намерено вручить властям ноту протеста.
"В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства", — заявили в Варшаве.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обстрел дипмиссии "подлостью" и обвинил в случившемся противников украинско-польской дружбы.
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