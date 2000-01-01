29.03 15:12 MIGnews.com

В Украине продали с молотка памятник Ленину

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В городе Чопе Закарпатской области продали памятник Владимиру Ленину за 10 тысяч долларов, сообщила пресс-служба мэрии."Впервые на Украине провели аукцион, где продали скульптуру Владимира Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости", – отмечается в сообщении.Монумент ранее находился в центре города, после этого его перенесли в дом ветеранов, а затем демонтировали. Вес памятника – 3700 кг, высота – 4,1 м.