29.03 15:12 MIGnews.com
В Украине продали с молотка памятник Ленину
В городе Чопе Закарпатской области продали памятник Владимиру Ленину за 10 тысяч долларов, сообщила пресс-служба мэрии.
"Впервые на Украине провели аукцион, где продали скульптуру Владимира Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости", – отмечается в сообщении.
Монумент ранее находился в центре города, после этого его перенесли в дом ветеранов, а затем демонтировали. Вес памятника – 3700 кг, высота – 4,1 м.
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