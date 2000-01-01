29.03 10:08 MIGnews.com

Известный раввин арестован по обвинению в изнасилованиях

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Газета Исраэль Ха-Йом сообщает об аресте известного раввина-каббалиста из центра Израиля по обвинению в изнасилованиях нескольких женщин.Одна из жертв арестованного обратилась к группе авторитетных раввинов и рассказала о произошедшем с ней.Обвиняемый раввин не является лидером какой-то секты или общины. К нему принято обращаться за благословением или консультацией. Жаловавшаяся на раввина женщина сообщила, что подверглась сексуальной эксплуатации.Один из раввинов, к которому женщина обратилась за помощью рассказал: “Это - шокирующее дело. Речь о 10-15 жертвах, об очень серьезных актах. Мы знаем, как действуют эти люди. Они делают все не торопясь, рассказывают о том, как принесут вам искупление, но если вы не сделаете того, что он хочет, он накличет болезни на ваших детей”.Арест раввина последовал после того, как жалобу на него подал член его собственной семьи.