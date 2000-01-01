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ЦАХАЛ закрыл 3 оружейных завода. Есть задержанные 29.03 09:59   MIGnews.com

ЦАХАЛ закрыл 3 оружейных цеха на Западном берегу

В совместной крупномасштабной операции ЦАХАЛа и ШАБАКА были обнаружены три цеха по производству оружия на Западном берегу. Также были задержаны 6 арабов.

Во время операции были изъяты 5 токарных станков и материалы, используемые для изготовления оружия, запчастей к нему и боеприпасов.

Один магазин, в котором тайно изготовляли оружие, был закрыт и запечатан ЦАХАЛем.

Согласно заявлению армии, в 2016 году было закрыто 43 оружейных цеха и изъято более 450 единиц незаконного оружия. Еще 12 аналогичных предприятий и более 110 незаконных единиц оружия были обнаружены и конфискованы силами безопасности начиная с января 2017 года.
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