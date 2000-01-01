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Турецкие хакеры дерзко взломали сайт МО России | Фото:29.02 09:41   MIGnews.com

Турецкие хакеры взломали сайт МО России

В пятницу, 28 февраля, турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Они ненадолго заменили содержание текстом "Каждый турок рожден солдатом", передает WebTekno.

Ниже хакеры опубликовали фотографию турецкого флага с горами на фоне снега. Также в нижней части экрана было опубликовано видео с государственным гимном.

Хакеры в итоге так и не выпустили официальное заявление, однако, как полагают эксперты, атака является ответом на убийство более 30 турецких солдат в Идлибе. Позже пресс-служба Минобороны РФ удалила с сайта несанкционированный контент.


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