Турецкие хакеры взломали сайт МО России

В пятницу, 28 февраля, турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны Российской Федерации.
Они ненадолго заменили содержание текстом "Каждый турок рожден солдатом", передает WebTekno.
Ниже хакеры опубликовали фотографию турецкого флага с горами на фоне снега. Также в нижней части экрана было опубликовано видео с государственным гимном.
Хакеры в итоге так и не выпустили официальное заявление, однако, как полагают эксперты, атака является ответом на убийство более 30 турецких солдат в Идлибе. Позже пресс-служба Минобороны РФ удалила с сайта несанкционированный контент.