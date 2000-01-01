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Турция сделала последнее предупреждение Асаду | Фото:29.02 09:20   MIGnews.com

Турция сделала последнее предупреждение Асаду

Турция готова применить силу в случае угрозы своей безопасности со стороны режима сирийского диктатора Башара Асада.

Такое заявление на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи эскалацией напряженности в Идлибе сделал постоянный представитель государства Феридун Синирлиоглу.

"Турция не хочет войны. Но Турция будет готова применить силу, если и когда появится угроза ее безопасности", – подчеркнул Синирлиоглу.

По его словам, Анкара готова рассмотреть применение любых ответных мер на провокации и агрессию, хотя ранее "проявляла крайнюю сдержанность".

В ходе заседания посол России в ООН Василий Небензя отверг причастность РФ к гибели турецких военных. Он уточнил, что в переданных Анкарой Москве координатах не были указаны районы, в которых "в конечном итоге погибли турецкие солдаты".

"Как только стало ясно, что произошло, российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения боевых действий и обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых", – заявил он.

Синирлиоглу в ответ опроверг доводы Небензи. Он рассказал, что данные с радаров указывают на совместную атаку сирийской и российской авиации.

"Мы предварительно письменно договорились с российскими силами о местонахождении нашего конвоя, но авиаудары продолжались, несмотря на наши предупреждения сразу после первой атаки… Мы планируем продолжать диалог с Россией и делаем это", – добавил турецкий посол.


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