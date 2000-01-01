Коронавирус в Израиле: места, где был седьмой зараженный

По данным Минздрава, мужчина прибыл в Израиль на рейсе EasyJet 4849 U2 в 18:00 22 февраля. 25 февраля с 17:00 по 18:00 зараженный посетил супермаркет Шуферсаль в Мигдаль-ха-Эмек. 27 февраля с 14:00 по 15:30 мужчина обедал в ресторане Ahuza в Афуле.
Здравоохранительное ведомство призывает всех, кто прилетел на указанном рейсе и посетил вышеперечисленные места в то же время, что и зараженный, немедленно сесть на 14-дневный карантин и сообщить об этом в соответствующие органы.
Отметим, что в пятницу также стало известно о другом инфицированном израильтянине, который вернулся из Италии. Он прибыл в аэропорт Бен Гуриона из Милана рейсом AZ810 компании Alitalia 22 февраля в 03:00.
В 06:30 этого же дня посетил кафе Aroma и "Бейт Панкейк" на автозаправке Paz возле перекрестка Бейт-Янай на шоссе №2. С 11:00 до 13:00 зашел в магазин электроприборов в деревне Шейх-Данун и обувной магазин "Махсаней золь спорт" в Кирьят-Ате.
На следующий день, 23 февраля, израильтянин с 11:30 до 12:00 зашел в кафе "А-Парламент" и на заправку Paz на улице Ха Гдуд в Нагарии.
Также в Израиль вернулся один из пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после того, как его выписали из больницы в Японии. Он вылетел из Токио через Стамбул рейсом Turkish Airlines TK53 и прибыл в аэропорт Бен Гуриона. Как стало известно, мужчина является носителем коронавирусом.
По последним данным, всего в мире от коронавируса умерли 2920 человек, заражены – 85179, а выздоровели – 39445. Наибольшее количество смертей, после материкового Китая, зафиксировано в Иране – 34 и в Италии – 21.