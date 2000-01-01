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Коронавирус захватывает мир: последние данные | Фото: AFP29.02 08:41   MIGnews.com

Коронавирус захватывает мир: последние данные

По состоянию на 29 февраля, в мире от коронавируса погибли 2920 человек, заражены – 85179, а выздоровели – 39445.

Об этом свидетельствуют данные на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Наибольшее количество смертей, после материкового Китая, зафиксировано в Иране – 34 и в Италии – 21. При чем в последней число больных с вечера увеличилось с 821 до 889 человек. Тем временем вылечились в государстве 46 человек. В Южной Корее насчитали 2931 инфицированных.

В свою очередь, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 79 251, из которых 2 835 – завершились летальным исходом, 39002 пациента были выписаны.

Что примечательно, за последние сутки COVID-19 проник еще в несколько стран: в Монако, Исландию, Азербайджан, Новую Зеландию.


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