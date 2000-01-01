Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ООН: в Идлибе погиб 351 мирный житель | Фото:29.02 07:59   MIGnews.com

ООН: в Идлибе погиб 351 мирный житель

В сирийской провинции Идлиб за два месяца погибли более 350 мирных жителей в ходе боевых действий.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном из-за обострения ситуации.

"За последние два месяца погиб 351 мирный житель. Большинство из этих случаев (94%) произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил. В то же время 6% случаев произошли на территориях, подконтрольных правительству. Гражданское население Идлиба живет в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов", – сказала Ди Карло.

По ее словам, жители Идлиба ждут не перерыва в столкновениях, а прекращения массовых убийств.

"Мы несем ответственность за то, чтобы предпринять все, что в наших силах, чтобы прекратить насилие", – констатировала Ди Карло.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:20
Турция сделала последнее предупреждение Асаду
08:41
Коронавирус захватывает мир: последние данные
08:20
Богатейшие люди мира рекордно обеднели: названа причина
07:38
Опрос: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" сравнивают шансы
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:01
Игру-симулятор пандемии Plague Inc. запретили в Китае
04:57
Принц Гарри и Джон Бон Джови записали песню
02:20
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до максимальной
01:09
Eminem устроил #GodzillaChallenge
23:20
Видео: греки встретили беженцев слезоточивым газом
22:50
Эпидемия в Италии: ситуация с коронавирусом резко ухудшилась
22:35
Коронавирус в Израиле: места, которые посетил зараженный
22:00
Меры Израиля по коронавирусу взбесили несколько стран
21:43
Обострение в Сирии: на пороге новой российско-турецкой войны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus