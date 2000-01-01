29.02 07:59 MIGnews.com

ООН: в Идлибе погиб 351 мирный житель

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В сирийской провинции Идлиб за два месяца погибли более 350 мирных жителей в ходе боевых действий.Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном из-за обострения ситуации."За последние два месяца погиб 351 мирный житель. Большинство из этих случаев (94%) произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил. В то же время 6% случаев произошли на территориях, подконтрольных правительству. Гражданское население Идлиба живет в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов", – сказала Ди Карло.По ее словам, жители Идлиба ждут не перерыва в столкновениях, а прекращения массовых убийств."Мы несем ответственность за то, чтобы предпринять все, что в наших силах, чтобы прекратить насилие", – констатировала Ди Карло.