ООН: в Идлибе погиб 351 мирный житель

В сирийской провинции Идлиб за два месяца погибли более 350 мирных жителей в ходе боевых действий.
Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном из-за обострения ситуации.
"За последние два месяца погиб 351 мирный житель. Большинство из этих случаев (94%) произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил. В то же время 6% случаев произошли на территориях, подконтрольных правительству. Гражданское население Идлиба живет в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов", – сказала Ди Карло.
По ее словам, жители Идлиба ждут не перерыва в столкновениях, а прекращения массовых убийств.
"Мы несем ответственность за то, чтобы предпринять все, что в наших силах, чтобы прекратить насилие", – констатировала Ди Карло.