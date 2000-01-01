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Турция атаковала в Сирии: убито 26 солдат режима | Фото:29.02 21:09   MIGnews.com

Турция атаковала в Сирии: убито 26 солдат режима

Турция атаковал сирийские правительственные силы с помощью беспилотников в северо-западной Сирии в субботу, 29 февраля. В резлуьтате ударов, убиты 26 сирийских солдат, сообщает военный наблюдатель Сирийской организации по правам человека.

Ранее в тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил расправой за убийство десятков турецких войск.

"Двадцать шесть военнослужащих сирийской армии были убиты, когда турецкие беспилотники атаковали позиции сил режима в сельской местности Идлиб и Алеппо", - говорится в сообщении.

Удар наступил после того, как 33 турецких солдата были убиты в результате авиаудара сил сирийского режима в четверг. 34-й солдат позже умер от полученных травм.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.


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