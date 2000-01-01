01.03 06:28 MIGnews.com

В Москве в бассейне из-за сухого льда погибли три человека

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28 февраля блогер Катерина Диденко отмечала день рождения в компании мужа и друзей в банном комплексе в Москве. Однако радостная вечеринка закончилась трагедией - погибли трое человек, в том числе и муж девушки Валентин, который также являлся блогером.Молодые люди задумали разбавить день рождение и подготовить 30 килограммов сухого льда, чтобы эффектно сбросить его в бассейн. Муж именинницы и еще двое человек сбросили самодельный сухой лед в воду и сразу же прыгнули в неё под радостные возгласы гостей. Но выбраться оттуда не смогли. Из-за химических испарений молодые люди задохнулись и утонули.Предполагается, что гости отравились углекислым газом, который образовался после растворения в воде вещества. Еще двое гостей пострадали из-за химических ожогов, в том числе беременная сестра Катерины Анна Диденко.Позже вечером Катерина выпустила видео в Instagram из отделения реанимации, где рассказала о смерти супруга и еще двух гостей.