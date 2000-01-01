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Профилактика коронавируса: как правильно мыть руки | Фото:29.02 19:08   MIGnews.com

Профилактика коронавируса: как правильно мыть руки

Центр по контролю и профилактике заболеваний США напомнил в недавнем отчете о профилактике коронавируса. Ей является обычное своевременное мытье рук. Результаты отчета публикует CNN.

Американское новостное издание также добавляет инструкцию по правильному мытью рук, которое позволит убить как можно больше микробов.

Для начала нужно намочить руки чистой проточной водой. Затем закрыть кран и намылить их в мыльной пене. После этого нужно нанести мыло на тыльную сторону рук, между пальцев и под ногтями - в наиболее укромных уголках, где и прячутся микробы.

Таким образом руки необходимо мыть не менее 20 секунд.

Следующий шаг - тщательно промыть руки под чистой проточной водой и протереть их чистым полотенцем или просто высушить.

Также, не стоит забывать про дезинфицирующие средства, если нет доступа к воде. Руки нужно протирать им примерно 20 секунд, однако чистящие средства не убивает весь спектр вредоносных микробов.


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