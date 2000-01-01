Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет, чтобы Соединенные Штаты отправили ракеты "Патриот" в Турцию для поддержки в северо-западной провинции Сирии Идлиб.
Чавушоглу сообщил об этом журналистам в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.
В результате наступления сирийских правительственных сил в этом месяце в Идлибе было убито 55 турецких солдат. Президент Тайип Эрдоган пригрозил оттеснить сирийские силы, если они не отступят на заранее определенные линии.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России из-за эскалации Сирии, заявив, что не понимает намерений РФ в конфликте. Он попросил президента РФ Владимира Путина перестать препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.