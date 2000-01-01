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Турция просит у США поддержки в виде `Патриотов` | Фото:29.02 18:34   MIGnews.com

Турция просит у США поддержки в виде "Патриотов"

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет, чтобы Соединенные Штаты отправили ракеты "Патриот" в Турцию для поддержки в северо-западной провинции Сирии Идлиб.

Чавушоглу сообщил об этом журналистам в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе после встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

В результате наступления сирийских правительственных сил в этом месяце в Идлибе было убито 55 турецких солдат. Президент Тайип Эрдоган пригрозил оттеснить сирийские силы, если они не отступят на заранее определенные линии.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России из-за эскалации Сирии, заявив, что не понимает намерений РФ в конфликте. Он попросил президента РФ Владимира Путина перестать препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.


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