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Страх перед коронавирусом: Франция ввела ряд запретов | Фото:29.02 23:35   MIGnews.com

Страх перед коронавирусом: Франция ввела ряд запретов

Франция ввела запрет на проведение мероприятие в закрытых помещениях, в которых участвуют свыше пяти тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает Le Figaro.

На соответствующие меры власти пошли из-за опасений по поводу распространения коронавируса. В частности, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон провел чрезвычайное заседание правительства и Совета нацбезопасности в Елисейском дворце.

По итогам переговоров глава Минздрава сообщил, что на национальном уровне отменяются все масштабные мероприятия в помещениях, а также общественные мероприятия в зонах распространения заболевания.

Более того, отменен парижский полумарафон, который был запланирован на 1 марта и карнавал в городе Анси. Сельскохозяйственная выставка в Париже также закроется раньше положенного.


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