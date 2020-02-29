Страх перед коронавирусом: Франция ввела ряд запретов
Франция ввела запрет на проведение мероприятие в закрытых помещениях, в которых участвуют свыше пяти тысяч человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает Le Figaro.
На соответствующие меры власти пошли из-за опасений по поводу распространения коронавируса. В частности, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон провел чрезвычайное заседание правительства и Совета нацбезопасности в Елисейском дворце.
По итогам переговоров глава Минздрава сообщил, что на национальном уровне отменяются все масштабные мероприятия в помещениях, а также общественные мероприятия в зонах распространения заболевания.
Более того, отменен парижский полумарафон, который был запланирован на 1 марта и карнавал в городе Анси. Сельскохозяйственная выставка в Париже также закроется раньше положенного.