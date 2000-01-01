29.02 18:05 MIGnews.com

Иран обследует "десятки тысяч" человек на коронавирус

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Иран готовится к тестированию "десятков тысяч" на коронавирус, поскольку число подтвержденных случаев снова возросло. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на местного чиновника.Вирус COVID-19 привел к смерти 43 человек из 593 подтвержденных случаев в Иране, заявил официальный представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур. Он отверг доклад BBC со ссылкой на анонимных медицинских работников в Иране о том, что число погибших в стране в четыре раза больше.Тем не менее, уровень смертности от коронавируса в Иране уже превысил 7%, что намного выше, чем в других странах. Эксперты Всемирной организации здравоохранения и других стран обеспокоены тем, что Иран, занижает число случаев."За эти 10 дней, когда мы говорили о коронавирусе в стране, более 480 человек в нашей стране погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, но никто их не заметил", - добавил Джаханпур.