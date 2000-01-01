Эрдоган обратился к Путину из-за ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России из-за эскалации Сирии, заявив, что не понимает намерений РФ в конфликте. Он попросил президента РФ Владимира Путина перестать препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом", - заявил президент Турции. "Мы не можем понять, каковы российские намерения там."
По его словам, что Турция не намерена использовать конфликт в Сирии для расширения своих границ. "Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км", - приводит его слова агентство Anadolu.
Ранее сообщалось, что Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.