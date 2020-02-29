Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.
"Во время нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны."
"Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут иметь последствия", - заявил Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле.
▶ Уничтожены 7 складов с химическими веществами, принадлежащие режиму Асада ⁰ ▶ Талибы и #США подписали мирное соглашение в Катаре ▶ Число жертв коронавируса в Иране достигло 43⁰ ✅ Подробнее – в День за 60 секунд [29.02.2020]⁰#Идлиб#коронавирусpic.twitter.com/3ra9AZp0cG