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Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган | Фото:29.02 17:11   MIGnews.com

Турция атаковала военные заводы в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ликвидации 7 сирийских заводов по производству химического оружия Вооруженными силами Турции, пишет сообщает NTV.

"Во время нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны."

"Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут иметь последствия", - заявил Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле.




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